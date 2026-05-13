Cassino – PMI del Lazio, il 15 maggio incontro su fondi e finanziamenti

L’iniziativa si inserisce nel programma di incontri territoriali promossi dalla Regione Lazio per presentare alle imprese le nuove opportunità di finanza agevolata Venerdì 15 maggio alle ore 12.00, presso l’Aula 002 dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, la Regione Lazio e Lazio innova presenteranno gli strumenti di finanza agevolata destinati alle PMI del territorio regionale.Si tratta di 275 milioni di euro complessivi, con particolare attenzione sul Fondo di Garanzia e Finanza Agevolata BEI, pari a 120 milioni di euro, con riserva destinata al comparto automotive, settore strategico per il tessuto industriale del territorio e per l’intero sistema produttivo regionale.

Le misure previste includono anche: Filiere Tecnologiche STEP-FRI, Piccolo Credito, Nuovo Fondo Futuro, Patrimonializzazione PMI.

Nel corso dell’incontro saranno inoltre illustrate le opportunità connesse all’attivazione della Zona Logistica Semplificata, a partire dallo Sportello Unico Regionale per le Imprese.

Saluti istituzionali:

Marco Dell’Isola , Rettore dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Giovanni Acampora , presidente della Camera di Commercio di Frosinone e Latina

Interverranno: