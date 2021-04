Cassino, Picano: “Preoccupato per il futuro di Stellantis e per l’intero territorio”

Esprimo grande preoccupazione per le decisioni di Stellantis, oggi sono rimasto alquanto basito dalla notizia del primo trasloco in FCA per internalizzare un magazzino della logistica. Rischia di essere solo lo start di una lunga serie di altre fabbriche. Apprendo con tristezza che ci sono state le prime “vittime” nell’indotto. Purtroppo vanno a casa venti operai. A mio avviso tutto il mondo istituzionale, di maggioranza e opposizione deve fare una grande battaglia per evitare che venga depotenziato lo stabilimento Fiat e tutto l’indotto, non dimentichiamo che ci sono migliaia di famiglie che lavorano in questi comparti e sarebbe una crisi che metterebbe in ginocchio tutta la bassa Ciociaria. Come vicepresidente provinciale di Fratelli d’Italia mi rivolgerò a tutti gli organi istituzionali, dal senatore Ruspandini passando per l’onorevole Trancassini, i capogruppi di Camera e Senato, chiederemo a Giorgia Meloni di scongiurare queste notizie, che creerebbero danni a tutto il territorio, per cui anche il presidente della regione e il presidente della provincia dovranno battere colpi per fermare questo scempio.Mi auguro che il 15 aprile, giorno in cui sono stati convocati i sindacati, Stellantis comunicherà in maniera chiara quali sono le reali intenzioni per lo stabilimento Fiat di Piedimonte San Germano.

