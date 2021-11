Cassino, Picano: “Necessario rafforzare l’impegno delle Forze dell’Ordine”

In riferimento alla notte di violenza verificatasi in Via Virgilio a Cassino è necessario rafforzare l’impegno delle Forze dell’Ordine della Città Martire. Sono anni ormai che assistiamo alla commissione di violenza inaudita nel centro cittadino. È opportuno che l’ammmistrazione di Cassino adotti la linea dura perché non c’è più sicurezza. Se non è possibile per la carenza di organico almeno per il weekend fare lavorare in notturna il corpo dei vigili del Comune, come già praticato da altre amministrazioni in Italia, il Sindaco pensi, con una convenzione, all’attivazione di un servizio ausiliario di vigilanza che controlli specificamente la movida nel centro cittadino. E’ necessario dare un segnale forte a chi viene a Cassino per delinquere perché sembra diventata una zona franca in cui è tutto lecito ed ammesso.

Comunicato stampa

Correlati