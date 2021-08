Cassino, Picano: “Legame indissolubile tra la città e l’Abbazia. Ristabilire clima di serenità”

La città di Cassino è indissolubilmente legata al l’Abbazia di Montecassino, con la sua storia, le sue consuetudini. Mi spiace pensare che la cerimonia religiosa del 14 agosto non sia celebrata dall’Abate. I cittadini di Cassino sono tutti devoti a San Benedetto e sarebbero ben lieti di vedere una vera integrazione tra la nuova Diocesi e Cassino coinvolgendo l’Abbazia e l’Abate nei tradizionali appuntamenti spirituali. In tutto il mondo quando si fa riferimento a Cassino si pensa a San Benedetto e all’Abbazia. È necessario ristabilire un clima più sereno nei fedeli che non vogliono scollegata Cassino dall’Abbazia.

Comunicato stampa

