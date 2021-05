Cassino, Picano (FdI): “Reintrodurre gli incentivi alla rottamazione dei vecchi veicoli”

Nel nuovo decreto Sostegni bis non sono previste risorse per rifinanziare gli incentivi alla rottamazione delle auto. Nei mesi scorsi questi incentivi hanno permesso al mercato dell’automotive di reggere in Provincia di Frosinone. Tale settore riveste un impatto strategico sull’economia del nostro territorio. Raccolgo l’appello del già Presidente di Unindustria Frosinone, Davide Papa, in merito alla preoccupazione che il mancato rinnovo degli incentivi rischia di frenare quel percorso virtuoso che il comparto dell’automotive stava avendo in questo periodo. È evidente sottolineare che gli incentivi alla rottamazione hanno rappresentato uno stimolo importante agli acquisti con evidenti ricadute sulla nostra industria automobilistica e per il nostro ambiente. Nell’ultimo trimestre del 2020 quegli incentivi nel sud del Lazio hanno consentito di invertire la tendenza e contenere le pesanti perdite generate dall’effetto

Covid sul mercato dell’auto. Chiedo pertanto a Fratelli d’Italia ed in particolare al Sen. Massimo Ruspandini di fare una grande battaglia presso il Governo per far reintrodurre gli incentivi alla rottamazione dei vecchi veicoli.

Comunicato stampa

