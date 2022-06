Cassino, Picano (FdI): “Preoccupante la situazione della mancanza di automezzi dei Vigili del Fuoco”

Mi unisco all’allarme lanciato dal sindacato CISL in merito alla mancanza di automezzi per il distaccamento dei vigili del fuoco di Cassino. Da quanto rappresentato sono mezzi obsoleti o rotti, con un autoscala che nemmeno funziona e visto l’approssimarsi della stagione degli incendi, il distaccamento dei vigili del fuoco di Cassino deve essere messo in condizione di svolgere l’egregio lavoro che finora ha fatto. Non dobbiamo dimenticare che è il secondo distaccamento di Frosinone e rappresenta uno dei bacini più grandi del Lazio perché arriva fino a Sora. Data la competenza regionale della campagna anti incendi mi attiverò a livello regionale attraverso i consiglieri regionali del nostro partito Fratelli d’Italia Righini e Colosimo, e chiederò al senatore Massimo Ruspandini e l’onorevole Paolo Trancassini affinché scrivano la lettera al ministro degli interni per far dotare il distaccamento di Cassino di mezzi idonei maniera e metterlo di nuovo in condizione di lavorare.

COMUNICATO STAMPA

Correlati