Cassino – Picano (FdI): “Accordo Power4super ed il Cosilam, è qualcosa di straordinario”

La notizia pubblicata sugli organi di stampa riguardante l’accordo tra Power4super società del gruppo Fincantieri ed il Cosilam inerente la realizzazione di un sito industriale a Cassino è qualcosa di straordinario per il nostro territorio. Tale sito permetterà a pieno regime di generare diversi posti lavoro e darà sicuramente uno slancio non indifferente all’economia de Lazio Meridionale. La Gigafactory che verrà ubicata negli stabilimenti del Cosilam si occuperà di realizzare uno stabilimento che produrrà batterie al litio per la mobilità sostenibile. I motori elettrici sono il futuro per yacht e per gli autobus. Complimenti in primis al Presidente del Cosilam Delle Cese, per aver permesso, mettendo a disposizione i capannoni del Consorzio, che si potesse realizzare un’operazione industriale del genere e a tutte le istituzioni, tra cui l’Universita’ di Cassino e del Lazio Medionale che hanno compartecipato.

COMUNICATO STAMPA

Correlati