Cassino, “penalina” abolita. UGL: lavoratori disorientati, occorre incontro tra le parti

Gara d’appalto per la gestione delle strisce blu a Cassino sempre più nel caos, dopo l’annullamento della “penalina” ed il reintegro della multa vera e propria in caso di sosta oltre l’orario indicato al momento dell’acquisto del biglietto.

A pagare le decisioni prese dalla politica sono sempre i lavoratori. E’ quanto sottolinea il Segretario Provinciale dell’UGL Frosinone Enzo Valente che interviene nella vicenda a difesa degli ausiliari del traffico: “Come sindacato – sottolinea – non entriamo in alcun modo nell’aspetto legato alla legittimità o meno della decisione del Comune di Cassino di abolire la “penalina”. Le nostre preoccupazioni riguardano i lavoratori, coloro che sono delegati a far rispettare le norme e che, da un giorno all’altro, si trovano a dover affrontare una situazione diversa rispetto a quanto sottoscritto negli accordi, senza un regolamento ben chiaro. Ad esempio: dopo quanto tempo scatta la multa?”.

Tante domande, dunque, a cui rispondere, molti aspetti da chiarire che andavano discussi prima della decisione: “Gli ausiliari del traffico sono in difficoltà – spiega Valente – ed in balia dei cittadini con i quali si confrontano giornalmente. Non è giusto che siano loro a pagare le scelte dell’amministrazione e le diatribe tra l’ente e la società che gestisce il servizio. Per tale motivo – conclude il Segretario Provinciale dell’UGL – chiediamo un incontro urgente tra le parti per fare chiarezza su quanto sta avvenendo intorno al servizio del parcheggio a pagamento”.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO