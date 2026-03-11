Cassino, “Partecipiamo Cassino” si congratula con Salera: “Primo eletto del PD in Provincia, risultato politico di grande valore”

A Cassino arrivano le congratulazioni del gruppo “Partecipiamo Cassino” al sindaco Enzo Salera, eletto consigliere alla Provincia e risultato primo eletto tra i candidati del Partito Democratico. Un risultato che, secondo il movimento civico, va ben oltre il semplice dato numerico delle urne e rappresenta un riconoscimento politico significativo per il lavoro amministrativo svolto dal primo cittadino.

In una nota diffusa all’indomani delle elezioni provinciali, “Partecipiamo Cassino” sottolinea come il successo di Salera rappresenti la conferma della scelta politica compiuta dal sindaco di candidarsi alla Provincia con un percorso autonomo, “slegato da vincoli e diktat della dirigenza di partito”, a dimostrazione – si legge – di un’azione politica improntata alla libertà e alla lealtà verso i valori che da sempre caratterizzano il suo impegno amministrativo.

Il gruppo consiliare evidenzia inoltre di aver sostenuto con convinzione la candidatura del sindaco fin dall’inizio del percorso elettorale. Un sostegno che si è concretizzato anche attraverso la decisione del capogruppo Andrea Vizzaccaro di fare un passo indietro rispetto alla propria candidatura, per favorire un progetto politico condiviso e puntare con determinazione sull’elezione di Salera.

“Un traguardo meritato e atteso – spiegano da Partecipiamo Cassino – che non sorprende affatto il nostro gruppo politico e consiliare, che ha creduto fin da subito nella possibilità di raggiungere questo risultato”.

Secondo il movimento civico, l’elezione del sindaco rappresenta anche un motivo di orgoglio per l’intera città di Cassino, che da oggi torna ad avere un proprio rappresentante all’interno del Consiglio provinciale.

La convinzione espressa dal gruppo è che Salera saprà portare nel nuovo incarico istituzionale lo stesso impegno e la stessa energia che caratterizzano la sua attività amministrativa alla guida del Comune, contribuendo così a rafforzare la presenza e il ruolo del territorio cassinate nelle dinamiche della Provincia.