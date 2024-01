Cassino – Parcheggiatori abusivi nei pressi dell’Ospedale “Santa Scolastica”. Allontanati dai Carabinieri.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Cassino sono intervenuti su richiesta di alcuni cittadini nel parcheggio dell’Ospedale Civile Santa Scolastica, ove veniva segnalata la presenza di due parcheggiatori abusivi.La pattuglia della Sezione Radiomobile, prontamente intervenuta, identificava due persone originarie del napoletano, un 44enne di Scampia-Napoli ed un 35enne di Caivano, che giustificano la loro presenza nel parcheggio dell’ospedale per chiedere l’elemosina, mostrando delle immagini sacre.Dopo approfonditi accertamenti, essendo entrambi i fermati gravati da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed avendo riscontrato l’ambiguità delle loro dichiarazioni, venivano allontanati dal territorio comunale. Inoltre, nei loro confronti, veniva avviato il procedimento per l’applicazione della misura di prevenzione del F.V.O. con divieto di ritorno in Cassino.

comunicato stampa