Cassino, Ottaviani: “Attentato vile contro l’intera comunità”

Dichiarazione dell’onorevole Nicola Ottaviani (Lega), segretario della commissione Bilancio della Camera dei Deputati: “Con profondo sconcerto e indignazione abbiamo appreso del grave atto intimidatorio subito da un magistrato in forza alla Procura di Cassino, la cui auto è stata data alle fiamme nei giorni scorsi. Questo gesto vile rappresenta un attacco non solo alla persona del magistrato, ma anche ai principi di giustizia e legalità che questi incarna con il suo impegno, oltre che il tentativo di colpire un’intera comunità, instaurando un clima di violenza senza precedenti per il territorio del Cassinate e della nostra provincia.

La politica, quella perbene, quella che prescinde dal colore e che respira solo l’aria della solidarietà delle istituzioni, si stringe vicino al quel magistrato che, con coraggio e dedizione, opera in un territorio complesso ma profondamente sano, contrastando la criminalità e difendendo i valori fondamentali della nostra società. Atti come questo, volti a intimorire chi lavora per il bene comune, sono un’offesa alla collettività intera e non devono trovare spazio in una comunità che aspira alla giustizia e alla sicurezza. La città di Cassino e l’intera Ciociaria sono al fianco del magistrato, riconoscendo nel suo operato un esempio di integrità, certi che la sua forza non sarà scalfita da gesti così codardi. L’invito alla comunità è quello di stringersi attorno a chi, ogni giorno, tutela i nostri diritti, senza scendere a patti con la viltà dei pochi”.

foto archivio