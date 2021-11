Cassino – Ospedale Santa Scolastica: Intervento Ortopedico di Trapianto Osteo-Condrale da femore omologo da cadavere per via artroscopica

Il 10 novembre è stato eseguito presso l’Ospedale “Santa Scolastica” di Cassino intervento chirurgico di Trapianto Osteo-Cartilagineo da osso di cadavere per via artroscopica.

Tale intervento è stato eseguito su un paziente di 24 anni siciliano trapanese, che a causa di una “osteocondrite dissecante del condilo femorale interno ginocchio sinistro” non poteva più svolgere attività sportiva. Dopo aver eseguito altri interventi con scarsi risultati si è rivolto presso la nostra struttura e si è deciso di sottoporre il paziente ad intervento chirurgico di Trapianto osteo-cartilagineo da cadavere per via artroscopica. Vista la giovane età del paziente e la richiesta funzionale si è optato per un trapianto da osso di banca omologo da cadavere.

Dopo accurato planning pre-operatorio è stato richiesto presso la banca dell’osso di Bologna, un condilo femorale da cadavere.

L’equipe Ortopedica diretta dal Primario Dott. Pietro Dalla Vedova, con l’aiuto del Prof Fabrizio Margheritini, ricercatore presso lo IUSM di Roma, e coadiuvato dal Dott. Giantony Di Giorgio, con l’assistenza della Divisione di Anestesia e Sala Operatoria diretta dal Primario Dott.ssa Emanuela Callegaro e dall’aiuto Dott. Giovanni Dalla Pietra, hanno eseguito l’intervento per via artroscopica, e dopo prelievo di due “carote” di osso di banca omologo da cadavere , hanno impiantato il tessuto prelevato con degli appositi strumentari dedicati. L’intervento durato 1 ora è perfettamente riuscito. Il paziente dopo l’intervento ha ringraziato tutta l’equipe Ortopedica ed il Reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale “Santa Scolastica” di Cassino per la disponibilità, la professionalità e la gentilezza con cui è stato accolto e per tutto l’iter pre e post-operatorio.

COMUNICATO STAMPA ASL FROSINONE