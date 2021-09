Cassino, ordinanza di espio di pena per un 41enne gia detenuto

Nella giornata di ieri in Cassino, presso la locale Casa Circondariale, i militari della Stazione Carabinieri di Roccasecca, davano esecuzione ad un’ordinanza di espiazione pena emessa dal Tribunale di Cassino, nei confronti di un 41 enne di Roccasecca (già censito per reati contro il patrimonio e la persona), detenuto, essendo stato condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro, poiché resosi responsabile del reato di “estorsione”, commesso in Roccasecca il 26 novembre 2009.

