Un operaio di 56 anni è precipitato da una impalcatura in un cantiere di via Sferracavalli a Cassino. L’uomo è caduto a terra battendo violentemente la testa, sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e hanno trasportato il 56enne in codice rosso all’ospedale Santa Scolastica di Cassino dove è ricoverato in progno si riservata, non sarebbe in pericolo di vita.

