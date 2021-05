Cassino, omissione di soccorso, guida senza patente e lesioni personali: denunciato 51enne

Nella mattinata odierna in Cassino, i militari del NORM della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà per omissione di soccorso, guida senza patente e lesioni personali, un 51enne di origini napoletane, residente nella città martire, già censito per reati contro la persona ed il patrimonio, attualmente sottoposto alla Sorveglianza Speciale di P.S.. Gli operanti sono intervenuti in una via di quel centro a seguito di investimento di un ciclista da parte di una autovettura allontanatasi senza prestare soccorso ed a seguito dei primi accertamenti effettuati sul posto hanno appurato che il veicolo coinvolto era di proprietà e condotto dal predetto il quale nella circostanza si dava alla fuga occultando il veicolo nei pressi della Chiesa Madre, consapevole di essere sprovvisto di valida patente di guida ed il veicolo utilizzato sprovvisto di copertura assicurativa. Il ciclista soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato presso il locale nosocomio ove è gli è stato diagnosticato un trauma distorsivo contusivo giudicato guaribile in giorni 8 s.c.. Espletate le formalità di rito i mezzi coinvolti nel sinistro stradale sono stati sottoposti a sequestro.

