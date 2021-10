Cassino, O.S.S. licenziata dalla clinica riammessa al lavoro per la seconda volta: difesa dall’Avv. Picano

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino, Dott.ssa Annalisa Gualtieri, con ordinanza ha accolto totalmente il ricorso proposto per impugnativa di licenziamento, da parte dell’avv. Gabriele Picano del Foro di Cassino, nell’interesse di una dipendente o.s.s. lavoratrice di una clinica del cassinate. Il Giudice ha ordinato la immediata reintegrazione in servizio della lavoratrice, che già precedente era stata licenziata dalla stessa clinica e riammessa al lavoro sulla base della prima ordinanza, sempre su difesa dell’avv. Gabriele Picano. La lavoratrice anche questa volta avrà diritto ad una indennità risarcitoria nel limite massimo di 12 mensilità oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo di illegittima estromissione dal luogo di lavoro. La clinica è stata, altresì, condannata al pagamento delle spese legali. L’avv. Gabriele Picano si dichiara soddisfatto del lavoro svolto a tutela della lavoratrice.

