Cassino, nuova ondata di stop alla Stellantis: sindacati e territorio verso la mobilitazione

CASSINO — Nuovi fermi produttivi scuotono lo stabilimento Stellantis di Cassino, mentre cresce la tensione sociale in tutto il territorio. A lanciare l’allarme è Andrea Di Traglia, che parla apertamente di un’area «in ginocchio» e di una situazione non più sostenibile per lavoratori e famiglie. «Il tempo è poco e i lavoratori stanno pagando il prezzo più alto», avverte, invocando una mobilitazione generale.

Il dato che più di ogni altro fotografa la gravità della crisi è quello relativo ai giorni effettivi di produzione dall’inizio dell’anno: appena dieci. Un numero che racconta da solo la profondità delle difficoltà che stanno attraversando lo stabilimento e l’intero comparto dell’indotto, con linee a singhiozzo e migliaia di addetti sospesi tra cassa integrazione e incertezza occupazionale.

Secondo la FIOM-CGIL di Frosinone e Latina, la situazione non è frutto del caso ma la conseguenza di scelte industriali ritenute insufficienti e di continui rinvii sul fronte dei nuovi modelli e della transizione elettrica. Le versioni di nicchia annunciate negli ultimi mesi, sostengono dal sindacato, non sono in grado di garantire la saturazione degli impianti né di restituire prospettive concrete a un territorio già provato dalla contrazione dei volumi produttivi.

Ancora più critica appare la condizione delle aziende dell’indotto, strette tra cassa integrazione, contratti di solidarietà e vertenze aperte. Un effetto domino che sta investendo l’intero tessuto economico locale, con ripercussioni dirette su commercio, servizi e bilanci familiari.

Il clima è quello di una crescente emergenza sociale ed economica. Da più parti si chiede un confronto immediato con il Governo per definire il futuro dello stabilimento e scongiurare ulteriori rinvii. «Tutti i nodi stanno arrivando al pettine — sottolinea Di Traglia — ed è scoccata l’ora della mobilitazione».

Nel frattempo, lavoratori e sindacati restano in attesa di segnali concreti sul piano industriale e sui nuovi investimenti, consapevoli che dalle decisioni dei prossimi mesi dipenderà non solo il destino della fabbrica, ma quello di un intero territorio storicamente legato all’automotive.

