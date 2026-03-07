Cassino, NSC: “TASER decisivo, ma personale allo stremo. Servono subito i rinforzi”

Ancora una volta, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile si sono trovati a fronteggiare una situazione di elevata criticità durante il servizio di controllo del territorio. L’episodio verificatosi in un Comune del Cassinate, che ha visto i militari impegnati nell’arresto di un malfattore autore di reato di furto, ha richiesto l’impiego del dispositivo Taser in dotazione per neutralizzare la minaccia e tutelare l’incolumità pubblica e degli operanti, rendendo necessario l’intervento di ulteriori pattuglie a supporto.

A esprimere il plauso dell’organizzazione per la professionalità dimostrata è il Segretario Provinciale Vicario, Elvis Teoli: “Voglio rivolgere il mio sentito plauso ed esprimere la massima gratitudine ai colleghi intervenuti. Hanno dimostrato coraggio e sangue freddo, ma non possiamo ignorare l’enorme carico di stress psicofisico derivante da operazioni di questo tipo. Trovarsi a dover gestire eventi così imprevedibili, con il rischio costante di incolumità, richiede una preparazione e una serenità operativa che, purtroppo, vengono messe a dura prova dalle condizioni in cui si è chiamati a operare ogni giorno.”

Sulla questione strutturale che rende questi interventi ancora più complessi interviene il Segretario Generale Provinciale di Frosinone e Segretario Generale Vicario per la Regione Lazio, Raffaele Fardella: “Quanto accaduto nel Cassinate, analogamente a quanto denunciato recentemente per i fatti di Pontecorvo, riporta prepotentemente all’attenzione il tema della non più reale adeguatezza del personale effettivo alle Aliquote Radiomobili. È una problematica che NSC sottolinea con forza da tempo a livello nazionale. Salutiamo con favore la recente lungimirante disposizione del Comandante Generale, Salvatore Luongo, che ha previsto un aumento degli organici; tuttavia, esortiamo i Comandi di vertice preposti a dare immediata applicazione a tali direttive. Non c’è più tempo da perdere: serve implementare subito gli organici per dare finalmente ‘fiato’ ai carabinieri che sono ogni giorno in strada, garantendo loro condizioni di sicurezza e operatività degne di tale nome.”

Il Nuovo Sindacato Carabinieri, nel ribadire la propria ferma posizione, conferma la massima vicinanza a tutti i militari impegnati nel controllo del territorio, garantendo il costante impegno sindacale a tutela del loro benessere e della loro sicurezza.

Il Nuovo Sindacato Carabinieri è cambiamento

NSC non lascia nessuno indietro

Segreteria Provinciale di Frosinone