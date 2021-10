Cassino, non si ferma all’Alt: raggiunto e bloccato, denunciato 27enne del posto

In Cassino, i militari della Sezione Operativa della locale Compagnia, successivamente coadiuvati da quelli della Sezione Radiomobile, intercettavano in Piazza Garibaldi un’autovettura Volkswagen Polo con alla guida un 27enne del posto, con numerosi precedenti penali, che non ottemperava all’alt intimato dai militari e con diverse manovre elusive tentava di darsi alla fuga, prima di essere raggiunto e bloccato. Il soggetto, già sottoposto alla misura di prevenzione dell’Avviso Orale, veniva deferito in stato di libertà “per resistenza a Pubblico Ufficiale”, nonché nei suoi confronti venivano contestaste sanzioni amministrative, per un ammontare di circa €. 6.000,00, per “guida senza patente e con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa”.

