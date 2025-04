Cassino, Nocione: verso la bonifica dei veleni sepolti. L’iter entra nel vivo

Dopo oltre vent’anni di attesa, il risanamento ambientale dell’area di Nocione a Cassino è finalmente più vicino. Un traguardo che sembra oggi meno lontano grazie ai recenti sviluppi sul fronte della bonifica.

Nelle prossime due settimane è infatti attesa la validazione del progetto per eliminare i veleni interrati, un passaggio tecnico-burocratico indispensabile per procedere con l’affidamento dei lavori. L’incarico per la validazione è già stato affidato, segnando un ulteriore passo avanti in un processo lungo e complesso.

Entro l’estate si punta all’affidamento della gara, con l’avvio dei primi interventi di bonifica previsto in autunno. Lo ha annunciato il consigliere comunale Andrea Vizzaccaro (PartecipiAmo), membro della Commissione Ambiente, da sempre attivo nella tutela del territorio.

“Il rispetto per l’ambiente – ha sottolineato – si insegna fin dalle elementari, con progetti coinvolgenti che uniscano teoria e pratica. Solo così si costruisce una coscienza ecologica solida, fin da piccoli.”

Un messaggio condiviso anche da Riccardo Consales, consigliere di maggioranza, da anni impegnato per liberare Nocione dai suoi veleni. Come ha ricordato, il progetto dovrà prima passare dalla validazione da parte di una società terza, per poi ottenere l’approvazione dirigenziale e, infine, il via libera economico da Roma.

Una volta completato questo iter, la bonifica vera e propria potrà finalmente iniziare. Un segnale forte per un territorio che ha pagato troppo a lungo il prezzo dell’inquinamento ambientale. Il tempo, ormai, è più che maturo.