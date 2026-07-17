Cassino – Nocione, svolta dopo 7 anni: parte la bonifica della discarica

Dopo sette anni di attese, ricorsi e complessi passaggi amministrativi, arriva una svolta decisiva per la discarica di Nocione. È stata infatti ufficialmente indetta la gara d’appalto per la messa in sicurezza e la bonifica del sito, un intervento atteso da anni e considerato fondamentale per il risanamento ambientale dell’area.

L’appalto, del valore complessivo di circa due milioni di euro, consentirà di avviare il percorso che porterà alla riqualificazione di uno dei siti simbolo delle criticità ambientali del territorio. La pubblicazione della gara rappresenta un passaggio decisivo: concluse le procedure burocratiche, si potrà procedere con l’assegnazione dei lavori e l’avvio del cronoprogramma degli interventi.

Grande soddisfazione è stata espressa dalle istituzioni, che parlano di un risultato ottenuto grazie a un lungo lavoro amministrativo e alla determinazione nel superare gli ostacoli che hanno rallentato il progetto negli ultimi anni.

L’obiettivo è restituire sicurezza ambientale all’area di Nocione, eliminando una ferita che per troppo tempo ha rappresentato motivo di preoccupazione per cittadini e amministratori. L’indizione della gara segna così l’inizio di una nuova fase, con la prospettiva concreta di vedere finalmente partire la bonifica del sito.

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