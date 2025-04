Cassino: Nessun Aumento per il Ruolo Irriguo, Pagamenti Posticipati

Il Consorzio di Bonifica Valle del Liri ha ufficialmente annunciato che non ci saranno aumenti per le tariffe irrigue. La decisione è stata comunicata dopo l’approvazione del nuovo regolamento irriguo, un documento essenziale per garantire un utilizzo ottimale delle risorse idriche, definendo con maggiore chiarezza diritti e doveri dei consorziati.

Un Regolamento Fondamentale per la Gestione delle Risorse

L’approvazione del regolamento irriguo rappresenta un passo cruciale per il Consorzio, che potrà ora assicurare una gestione più efficace e trasparente dell’irrigazione. Questo strumento normativo permetterà di monitorare meglio l’utilizzo dell’acqua e di garantire equità tra gli utenti.

Ruolo Irriguo Invariato: Un Impegno Mantenuto

Grazie alla collaborazione tra la commissaria del Consorzio Valle del Liri, Sonia Ricci, e l’assessore regionale Giancarlo Righini, il ruolo irriguo con quota variabile rimarrà invariato rispetto al 2024. Questa decisione è stata presa in accordo con le organizzazioni agricole di categoria, che hanno partecipato attivamente alle discussioni.

Pagamenti Posticipati e Rateizzazione

Oltre alla conferma delle tariffe, il Consorzio ha stabilito il posticipo dei pagamenti, già prorogati senza interessi fino alla fine di marzo. Per importi superiori ai 1.000 euro, gli utenti irrigui potranno inoltre beneficiare di una rateizzazione in sei rate bimestrali di pari importo. I pagamenti saranno effettuabili tramite addebito diretto SEPA con scadenze previste per il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Inoltre, sarà necessario versare il 40% dell’importo dovuto al momento della presentazione della domanda di rateizzazione.

Collaborazione Istituzionale e Prospettive Future

Fondamentale in questo percorso è stata la collaborazione con il sindaco di Cassino, Enzo Salera, il quale ha supportato il Consorzio nell’adozione di misure volte a tutelare gli interessi degli agricoltori e degli utenti irrigui. La sinergia tra le istituzioni locali e regionali continua a essere un elemento chiave per garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche nel territorio.

Il Consorzio di Bonifica Valle del Liri conferma così il proprio impegno per una gestione equa e sostenibile dell’irrigazione, assicurando che le esigenze dei consorziati siano rispettate e garantendo un servizio efficiente e accessibile.

foto archivio