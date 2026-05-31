Cassino Movida sotto chiave: notte di controlli serrati dei Carabinieri e città blindata per la sicurezza

Nella serata di sabato 30 maggio e fino a tarda notte, il Comune di Cassino è stato interessato da un articolato servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, in seguito alle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ove è stato concordato l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nei maggiori centri urbani della Provincia, e attuato dalla Compagnia di Cassino.

Il dispositivo, studiato specificamente per rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza urbana, non ha interessato solo l’area della movida. Le operazioni hanno infatti interessato l’intero territorio cittadino attraverso una strategia di presenza capillare e costante, presidiando non solo i punti caldi del divertimento, ma anche le zone limitrofe, garantendo una vigilanza continua e capacità di attivare interventi tempestivi. Un dispiegamento di forze volto a tutelare la vivibilità del centro urbano, la serenità dei residenti, delle attività commerciali e della movida.

L’operazione ha visto l’impiego complessivo di 7 autovetture e 14 militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti. Sono state attivate pattuglie dinamiche, posti di controllo alla circolazione e servizi appiedati nelle zone più frequentate, tra cui il centro cittadino, l’isola pedonale, la stazione ferroviaria e i principali snodi urbani. Il dispositivo è stato modulato in base alle diverse fasce orarie e adattato alle esigenze emerse nel corso della serata.

L’attività si è concentrata in particolare sul contrasto ai reati predatori, allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai comportamenti legati al degrado urbano, oltre che su tutte quelle condotte potenzialmente in grado di compromettere la tranquillità pubblica. Particolare attenzione è stata inoltre riservata alla sicurezza stradale e alla tutela dei più giovani, anche per quanto riguarda la somministrazione di alcolici ai minori.

Nel corso dei controlli sono state identificate 110 persone, controllati 85 veicoli ed elevate 2 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

L’operazione ha contribuito a garantire un clima di sicurezza e serenità durante una serata caratterizzata da una forte partecipazione di pubblico, rafforzando al contempo la percezione di sicurezza nell’intera città. La presenza diffusa delle pattuglie si è confermata ancora una volta come un punto di riferimento per la legalità e la vicinanza alla comunità.

I servizi straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione e contrastare ogni forma di illegalità attraverso un controllo costante e capillare del territorio.

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