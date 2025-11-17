Cassino, morte sospetta in ospedale, funerali bloccati: aperta un’inchiesta

La Procura avvia accertamenti sul caso di una 88enne morta dopo un ricovero di due settimane

La Procura della Repubblica di Cassino ha disposto il sequestro della salma di una donna di 88 anni, Domenica Folcarelli, residente ad Arce, per chiarire le cause della sua morte avvenuta ieri presso l’ospedale “Santa Scolastica”. Il provvedimento è scattato dopo la denuncia presentata ai Carabinieri dai familiari, che hanno chiesto approfondimenti sulle circostanze del decesso.

L’anziana era stata ricoverata da circa quindici giorni nel reparto di Geriatria. La famiglia, non convinta dell’evoluzione clinica che ha portato al tragico epilogo, si è rivolta all’Arma richiedendo verifiche ufficiali. In seguito all’esposto, gli inquirenti hanno ritenuto necessario disporre l’autopsia, atto preliminare per ricostruire con precisione quanto accaduto durante il periodo di ricovero.

I funerali, che erano stati programmati per il pomeriggio di oggi nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, sono stati immediatamente sospesi. In serata, poco dopo le 20, i Carabinieri hanno comunicato ai congiunti il decreto dell’autorità giudiziaria che disponeva lo stop alle esequie e il trasferimento della salma per gli accertamenti medico-legali.

La comunità di Arce si è stretta attorno ai familiari della donna, manifestando vicinanza e cordoglio per la triste vicenda. La data delle nuove esequie potrà essere fissata solo dopo l’esecuzione dell’esame autoptico e la successiva restituzione della salma.

Foto archivio