Cassino, mistero in piazza Labriola: 23enne trovato gravemente ferito nella notte

Cassino – È ancora avvolta nel mistero la vicenda che ha scosso la movida cittadina. Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2:00, un ragazzo di 23 anni, residente a Cervaro, è stato trovato ferito e riverso sull’asfalto in piazza Labriola, cuore della vita notturna cassinate.

A lanciare l’allarme è stato un passante, che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118: il giovane è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza all’ospedale Umberto I di Roma, dove resta ricoverato in prognosi riservata.

All’arrivo dei Carabinieri della Compagnia di Cassino, la piazza era deserta. Nessun testimone presente e nessuna traccia evidente in grado di chiarire da subito le cause dell’accaduto.

Le indagini sono affidate alla Sezione Operativa, che sta ricostruendo la dinamica dei fatti senza escludere alcuna ipotesi: da una possibile aggressione a una caduta accidentale, fino a scenari più complessi. Un ruolo chiave potrebbero averlo le telecamere di videosorveglianza installate nella zona, che saranno esaminate nelle prossime ore.

L’episodio ha destato forte preoccupazione in città, lasciando aperti molti interrogativi su quanto realmente accaduto nella centralissima piazza Labriola.

Foto archivio