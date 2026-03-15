Cassino, minorenne inseguito dai cinghiali si perde a Montecassino: salvato dai vigili del fuoco

Alle 19 di oggi i vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Cassino sono intervenuti a Montecassino per la ricerca di un minorenne che, durante un’escursione, è stato inseguito da alcuni cinghiali e per paura si è rifugiato nel bosco perdendo l’orientamento.

Dopo aver condiviso la posizione con un’app di messaggistica, l’escursionista è stato raggiunto dai vigili del fuoco giunti sul posto con 5 unità e 2 mezzi (APS Auto Pompa Serbatoio e CA/PU Campagnola Pick-Up).

Riportato in zona sicura è stato affidato ai Carabinieri.

L’escursionista è in buone condizioni di salute.

L’intervento è terminato alle 20:30