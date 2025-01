Cassino, manutenzione e polemiche: il botta e risposta tra Giuseppe Sebastianelli e Pierluigi Pontone

La manutenzione stradale a Cassino torna al centro del dibattito politico, con un acceso confronto tra il consigliere di minoranza Giuseppe Sebastianelli e l’assessore Pierluigi Pontone. Le posizioni contrapposte dei due protagonisti evidenziano un tema delicato: la gestione dei lavori pubblici e la sicurezza del territorio.

San Pasquale sotto i riflettori

Sebastianelli punta il dito sui recenti lavori in via San Pasquale, criticando la qualità degli interventi di bitumazione. “A pochi giorni dalla manutenzione, è necessario un nuovo intervento. Di asfalto ce n’è poco, è rimasto solo il colore nero del bitume”, attacca il consigliere, evidenziando la necessità di controlli più rigorosi durante l’esecuzione dei lavori.

L’urgenza di prevenzione sulle piante

Un altro punto critico sollevato riguarda la sicurezza legata alle piante lungo le strade comunali, provinciali e regionali. Sebastianelli denuncia l’assenza di un piano di prevenzione e accusa l’amministrazione di intervenire solo a disastro avvenuto. “La prevenzione deve essere una priorità per tutelare la sicurezza dei cittadini, senza eccezioni”, afferma il consigliere, sottolineando anche l’incuria di alcuni privati che non provvedono alla manutenzione delle loro piante.

La replica di Pontone

L’assessore alla manutenzione Pierluigi Pontone non tarda a rispondere, difendendo il lavoro svolto dall’amministrazione e sottolineando la complessità del settore. “La manutenzione stradale è un ambito dove i problemi si ripresentano senza sosta. Stiamo lavorando con impegno e serietà, ma gestire le criticità non è mai semplice”, ribatte Pontone. Pur accogliendo gli spunti di Sebastianelli, l’assessore ricorda che anche in passato, durante l’attività politica dello stesso consigliere, le difficoltà non sono mai mancate.

Un dialogo acceso, ma necessario

Il confronto tra i due rappresentanti istituzionali mette in luce le sfide legate alla gestione delle infrastrutture e alla sicurezza del territorio. Da un lato, la minoranza invoca maggiore attenzione e prevenzione, dall’altro l’amministrazione rivendica gli sforzi compiuti e invita alla collaborazione per affrontare i problemi strutturali della città.