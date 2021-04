Cassino, madre preoccupata denuncia la scomparsa del figlio

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Cassino, nei giorni scorsi, hanno ricevuto una denuncia di scomparsa da parte di una signora preoccupata per non riuscire più ad avere contatti e notizie del figlio stabilitosi a Seattle. Il giovane, che viveva negli Stati Uniti, a causa di problematiche attinenti al lavoro, nell’ultimo periodo aveva manifestato ai familiari uno stato di forte apprensione psicologica. Giorni fa aveva contattato la madre riferendole di trovarsi all’aeroporto di Seattle per far rientro in Italia, cosa non avvenuta in quanto mai imbarcatosi sul volo. La madre si è quindi rivolta alla Polizia, che tempestivamente ha dato avvio ad accurate ricerche del soggetto allertando gli uffici Interpol del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. allertato l’Interpol. A distanza di pochi giorni il giovane, grazie anche all’interessamento delle Autorità Consolari italiane negli Stati Uniti, è stato rintracciato e, dopo essere stato assistito e rassicurato, è stato accompagnato su un volo per Roma, potendo così tornare alle cure dei familiari. La donna, felicissima di aver potuto riabbracciare il figlio dopo giorni di preoccupazioni e timori, ha ringraziato gli uomini della Polizia di Stato, le Autorità Consolari e l’Interpol che hanno consentito un lieto fine ad una vicenda che avrebbe potuto avere risvolti drammatici.

COMUNICATO STAMPA

