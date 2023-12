Cassino – L’ultimo Maestro. Storie di uomini solidali, gente da sacco e corda! Sabato la presentazione del libro di Paolo Sabetta

Ad oltre cento anni dalla nascita di Cesare Maria Squadrelli, iniziatore del “Soccorso in montagna” nel Centro Sud Italia

“L’ultimo Maestro. Storie di uomini solidali, gente da sacco e corda!”, ad oltre cento anni dalla nascita di Cesare Maria Squadrelli, iniziatore del “Soccorso in montagna” nel Centro Sud Italia, ecco un libro che racconta l’esperienza di questo uomo, punto di riferimento per tantissimi amanti della montagna. La presentazione si terrà Sabato 9 Dicembre 2023 alle 16.30 nella Sala Restagno del Comune di Cassino, patrocinata dal Comune e dall’Assessorato alla Cultura di Cassino guidato da Danilo Grossi e dal C.A.I., Club Alpino Italiano sezione di Cassino presieduto da Diego Magliocchetti.

L’autore Paolo Sabetta da quando aveva dodici anni iniziò ad amare la montagna alla quale si avvicinò grazie a un gruppo di soccorritori. Si può definire un attento discepolo del Maestro Squadrelli. Volontario per 19 anni del Soccorso Alpino della Regione Lazio, poi capo stazione di soccorso per la stazione di Cassino e successivamente vice presidente regionale. Nel tempo non ha mai abbandonato l’idea di scrivere la storia di quella parte del volontariato che ha vissuto personalmente, quando i pionieri del soccorso in montagna erano ancora degli appassionati di radio comunicazioni, ma legati da un’unica passione: la montagna. Un ambiente economico, piacevole, ma che spesso è stato severo, al punto di togliere la vita ad amici di Cassino, amanti della montagna. È proprio in questo ambito che ha conosciuto Cesare Maria Squadrelli.

“Sono passati cento anni dalla nascita – ricorda Paolo Sabetta -, ma i suoi insegnamenti rimangono attuali per tutti coloro che l’hanno conosciuto, vissuto! Con tutti i suoi difetti ed il suo modo di essere severo. Un maestro di vita, prima di tutto, ma anche un vero esperto di montagna. Un alpino, che a 18 anni Comandante di Reggimento, ha riportato i suoi giovani soldati in Italia dalla Russia. Un esperto di topografia, un provetto sciatore, un alpinista ed esperto di valanghe. È stato il mio primo capo cordata quando ancora ci legavamo con il nodo bulino alla vita. Oggi quel gruppo è il Soccorso Alpino del Lazio”.

Paolo Sabetta ha scritto questo libro per:

· Restituire ai pionieri del soccorso in montagna, un documento che parla della loro storia che sia anche un ringraziamento ai loro insegnamenti;

· Che sia utile a far conoscere ai nuovi soccorritori quali sono le origini del soccorso in montagna nel Lazio;

· Per restituire alla città di Cassino, della quale è nativo, un pezzo di storia che stava finendo nel dimenticatoio.

I dettagli dell’evento di presentazione

L’evento di presentazione avrà inizio alle ore 16.30:

Introduzione e moderazione a cura di Stefania Gigante , giornalista.

, giornalista. Saluti delle istituzioni e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cassino presieduto da Danilo Grossi ;

; Saluto dell’’Accademia Internazionale Ora et Labora’, presidente Antonio Pittiglio ;

; “Raccontare il territorio attraverso le esperienze personali e le fonti storiche”, Fernando Riccardi , storico-scrittore-giornalista

, storico-scrittore-giornalista “Vivere la montagna: uno stile di vita che sopravvive alle evoluzioni culturali” Diego Magliocchetti , presidente Club Alpino Italiano Cassino

, presidente Club Alpino Italiano Cassino Intervento dell’autore Paolo Sabetta

Durante la presentazione si alterneranno le testimonianze dei pionieri del soccorso in montagna e saranno consegnati alcuni riconoscimenti a persone e gruppi che si sono distinte nel mondo del volontariato.

COMUNICATO STAMPA