Cassino – Lotta senza tregua alla criminalità: arrestata 44enne per truffa e reati finanziari

Prosegue senza sosta l’azione di controllo del territorio e di attuazione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cassino, quotidianamente impegnati a garantire sicurezza e legalità alla cittadinanza.Nel pomeriggio di ieri, i militari della Stazione di Cassino hanno rintracciato e tratto in arresto una donna di 44 anni del posto, già nota alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte di Appello di Roma.La donna dovrà espiare una pena complessiva di quattro anni e dieci giorni di reclusione, derivante da un cumulo di condanne definitive per reati finanziari e truffa, commessi nel territorio di Cassino tra il 2007 e il 2015.Ultimate le formalità di rito, l’arrestata è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, dove sconterà la pena inflitta. Ancora una volta, l’Arma dei Carabinieri conferma il proprio impegno costante e capillare nella prevenzione e repressione dei reati, a tutela dei cittadini e del rispetto della legge sul territorio

