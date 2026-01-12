Cassino, lotta all’evasione: quasi 3,5 milioni recuperati nel 2025. In un anno risultati raddoppiati

Cassino accelera sul fronte della lotta all’evasione fiscale e i numeri certificano un deciso cambio di passo. Nei primi undici mesi del 2025 il Comune ha recuperato 3.473.007 euro attraverso l’attività dell’ufficio Tributi, quasi il doppio rispetto alle annualità precedenti. Nel 2024, infatti, le somme recuperate si erano fermate intorno a 1,8 milioni di euro, mentre nel 2023 il dato era pari a circa 1,7 milioni.

Il principio guida resta quello, tanto semplice quanto efficace, del “pagare tutti per pagare meno”. Un’impostazione che oggi trova piena conferma nei dati ufficiali aggiornati al 31 novembre 2025, numeri che parlano chiaro e raccontano di un lavoro capillare, metodico e continuo portato avanti dal settore Tributi del Comune.

Nel dettaglio, i 3,47 milioni di euro recuperati sono così suddivisi: 1.693.462 euro derivanti da riscossione coattiva, 1.384.000 euro da recuperi patrimoniali e 1.778.160 euro provenienti dagli incassi conseguenti alle attività di accertamento. Cifre rilevanti che rafforzano le casse comunali e, al tempo stesso, contribuiscono a rendere il sistema fiscale più equo per i cittadini.

Il confronto con gli anni precedenti è eloquente: in poco più di un anno il risultato è quasi raddoppiato. Un dato che testimonia l’efficacia di un’azione sistematica, basata sull’analisi puntuale delle singole posizioni contributive, sull’individuazione dei cosiddetti “cattivi pagatori” e sull’attivazione di solleciti e cartelle settoriali.

Un sistema improntato alla legalità che tutela i cittadini onesti e rende sempre più difficili le vie di fuga per chi tenta di sottrarsi agli obblighi fiscali. A sottolineare l’importanza dei risultati raggiunti è il sindaco Enzo Salera, che ha espresso soddisfazione per l’andamento dell’attività di contrasto all’evasione, evidenziando il ruolo centrale svolto dall’ufficio Tributi e la ricaduta positiva di queste risorse sul bilancio dell’ente e sui servizi destinati alla collettività.

