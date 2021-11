Cassino, lite tra giovani degenera, ventenne accoltellato: due arresti

Lite tra giovani in via Virgilio a Cassino nella serata di ieri, il litigio e’ sfociato a coltellate. Le grida di aiuto di un ventenne hanno richiamato le attenzioni dei residenti che hanno allertato i militi della Compagnia di Cassino, che giunti sul luogo hanno trovato un giovane con varie ferite all’addome e al volto, immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e stato trasportato al nosocomio locale dove e’ stato operato d’urgenza. I carabinieri hanno individuato i responsabili dell’aggressione, grazie ad alcune testimonianze ed hanno tratto in arresto i due giovani responsabili.

foto archivio