Cassino, l’imprenditore ed ex consigliere comunale Salvatore Fontana colpito da un infarto: operato d’urgenza

Un malore improvviso ha colpito il noto imprenditore ed ex consigliere comunale Salvatore Fontana mentre si trovava nella sua abitazione a Cassino. Salvatore è stato colto da un infarto, dal pronto soccorso del Santa Scolastica è stato trasferito all’ospedale Spaziani di Frosinone dove ed è stato operato d’urgenza e ora si trova in terapia intensiva. In tanti sui social lasciano sulla sua pagina Facebook messaggi d’affetto e di incoraggiamento. Salvatore Fontana, uomo da una tempera forte e d’animo buono, siamo sicuri che presto tornerà più forte di prima, questo nostro augurio da parte di Liritv che con affetto gli mandiamo con un forte abbraccio.

Correlati