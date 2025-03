Cassino – Le giornate dell’economia circolare e della sostenibilità

Introduzione al ciclo di conferenze: “Economia Circolare e Sostenibilità”

L’economia circolare e la sostenibilità rappresentano oggi temi centrali per il futuro delle imprese, del territorio e dell’ambiente. In un contesto globale in continua evoluzione, le aziende sono chiamate a rinnovare i propri modelli di business, adottando pratiche che riducano l’impatto ambientale, ottimizzino le risorse e promuovano un utilizzo responsabile dei materiali. Questo ciclo di conferenze vuole offrire un’opportunità di approfondimento sui principi e le applicazioni concrete dell’economia circolare, con un focus speciale su come le imprese possano affrontare la sfida della sostenibilità in modo innovativo e competitivo.

Le tre giornate di studio saranno dedicate a esplorare il ruolo chiave delle imprese nel trasformare il loro impatto sul pianeta, con l’obiettivo di favorire un cambiamento positivo che possa giovare non solo all’ambiente, ma anche al territorio e alle comunità locali. La sostenibilità non è più un’opzione, ma una vera e propria necessità per garantire la prosperità e la competitività a lungo termine, all’insegna di un’economia che non esaurisce le risorse, ma le rigenera.

PRIMO INCONTRO

L’uomo e l’impresa al centro della sostenibilità ambientale: dieci anni di “cura del creato” dalla Laudato si’ 20 marzo 2025 CASSINO Ore 9.00

Sala degli Abati

Palagio Badiale, Piazza Corte, Cassino

09:00 – Registrazione partecipanti

10:00 – Apertura lavori e saluti istituzionali

Giovanni Acampora – Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina

Enzo Salera – Sindaco di Cassino

Mons. Gerardo Antonazzo – Vescovo Diocesi Sora Cassino

Luca Di Stefano – Presidente Provincia di Frosinone

Marco Dell’Isola – Rettore Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Raffaele Trequattrini – Commissario Consorzio Industriale del Lazio

Luigi Niccolini – Presidente Azienda Speciale Informare

11:00 – Focus su strumenti e incentivi della Camera di Commercio di Frosinone Latina per le imprese che investono in sostenibilità

Guido D’Amico – Giunta della Camera di Commercio Frosinone Latina con delega alla sostenibilità e economia Circolare

11.10 – Riflessioni

Dom Luca Fallica – Abate di Montecassino

Civita Di Russo – Vice Capo di Gabinetto Presidenza Regione Lazio

Modera: Rita Cacciami – giornalista

11:30 – Le storie delle imprese sostenibili

Giovanni Lombardi, TECNO GROUP

Simona Gallo, GEKO

Francescantonio della Rosa, LA MIA ENERGIA

Jacopo Jirillo, YTELIUM

12:00 – Professioni e competenze per la sostenibilità

Avv. Giuseppe Di Mascio Presidente Ordine Avvocati

Dott. Mauro Cernesi Presidente Ordine Commercialisti

12: 30 – “Economia circolare, digitalizzazione e open innovation: opportunità e sfide per PMI”

Marco Greco Presidente del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale UNICAS

13:00 Light Lunch

ABSTRACT 1° incontro : Il 20 marzo la Camera di Commercio di Frosinone e Latina con INFORMARE Azienda Speciale promuove un evento di spessore divulgativo e istituzionale che intreccia la dimensione economica della sostenibilità con i profondi valori morali e spirituali del territorio.

La conferenza: L’uomo e l’impresa al centro della sostenibilità ambientale: dieci anni di “cura del creato” dalla Laudato si, trova la sua naturale collocazione nella storica Sala degli Abati del Palagio Badiale di Cassino, nel contesto delle celebrazioni benedettine, creando un ponte tra la spiritualità e le sfide contemporanee dello sviluppo sostenibile.

La scelta di questa cornice non è casuale: quest’anno ricorre infatti il decennale dell’enciclica “Laudato si’”, pietra miliare nel dialogo tra fede ed ecologia, proprio nel luogo che incarna la tradizione benedettina del “ora et labora”, principio che ha storicamente ispirato un modello di sviluppo rispettoso dell’ambiente e delle comunità. San Benedetto, patrono d’Europa, rappresenta un esempio ancestrale per il Lazio meridionale di come la gestione oculata delle risorse possa coniugarsi con la crescita spirituale e il progresso sociale.

L’iniziativa si distingue per la sua capacità di fondere l’eredità spirituale del territorio con le esigenze concrete del mondo imprenditoriale contemporaneo. Come l’enciclica “Laudato si’” ha evidenziato la profonda connessione tra cura del creato e giustizia sociale, così questo evento sottolinea come la transizione verso un’economia più sostenibile rappresenti non solo una necessità etica e morale, ma anche un’opportunità concreta di sviluppo per il territorio.