Cassino, lavoratori in attesa: rischio per 60 posti negli appalti Stellantis

Cassino – Preoccupazione crescente per il futuro dei circa 60 dipendenti delle aziende di servizio collegate a Stellantis, oggi in bilico per la conclusione imminente degli appalti. Le società coinvolte – Trasnova, Teknoservice e Logitech – restano in una fase di sospensione, con i lavoratori in attesa di conoscere il proprio destino.

La situazione ricorda da vicino quella di dicembre 2024, quando, dopo un intenso confronto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si arrivò alla “fumata bianca” che garantì un altro anno di appalto per Trasnova, salvando così decine di posti di lavoro. Ma ora quella proroga sta per scadere, e con essa torna l’incubo della disoccupazione nel Cassinate.

A farsi sentire con forza sono i sindacati, determinati a difendere i livelli occupazionali e a impedire che la crisi si traduca in nuovi licenziamenti. «La crisi non si gestisce tagliando, ma mantenendo il lavoro e garantendo prospettive di rilancio», ribadiscono le sigle, impegnate in quella che definiscono una “battaglia imponente” per la continuità produttiva.

Il segretario provinciale della UILM, Gennaro D’Avino, ha invitato alla responsabilità e al dialogo:

«In questa fase Trasnova, Teknoservice e Logitech non devono avviare alcuna nuova procedura. La priorità assoluta deve essere la ricerca di una soluzione condivisa e sostenibile, che garantisca continuità occupazionale e serenità ai lavoratori e alle lavoratrici coinvolti».

D’Avino ha poi ricordato l’impegno del sindacato nelle vertenze precedenti:

«La UILM, nel novembre del 2024, è stata al fianco dei lavoratori per ben 18 giorni, sostenendo con forza la difesa del lavoro e della dignità di ciascuno».

Il tempo dell’attesa, però, sembra agli sgoccioli. I sindacati chiedono risposte e soluzioni concrete, perché l’incertezza non continui a pesare su decine di famiglie che, con professionalità, dedizione e competenza, da anni contribuiscono al funzionamento del sito Stellantis e alla tenuta economica del territorio.

