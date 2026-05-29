Cassino, l’allarme della Fim Cisl: «Bisogna accelerare, il tempo sta finendo»

La situazione dello stabilimento Stellantis di Cassino continua a destare forte preoccupazione e il sindacato torna a chiedere interventi rapidi e concreti. A lanciare l’appello è la Fim Cisl delle province di Frosinone e Latina, che ha commentato la visita del presidente della Regione Lazio e della giunta regionale nello stabilimento cassinate.

Secondo il segretario provinciale Mirko Marsella, la presenza delle istituzioni rappresenta un segnale importante e positivo, soprattutto in una fase particolarmente delicata per il futuro del sito produttivo. Tuttavia, il sindacato sottolinea come non sia più il momento delle sole dichiarazioni d’intenti, ma servano azioni immediate per affrontare una crisi che continua a pesare sui lavoratori e sull’intero territorio.

La Fim Cisl evidenzia le criticità che da tempo interessano l’impianto di Cassino, dalla riduzione dei volumi produttivi fino all’incertezza legata alle prospettive industriali. Una situazione che, secondo il sindacato, richiede una risposta condivisa e tempestiva da parte delle istituzioni e dell’azienda.

«Occorre accelerare i tempi», è il messaggio lanciato dalla sigla sindacale, che invita tutti gli attori coinvolti a trasformare gli impegni assunti in interventi concreti per garantire occupazione, investimenti e rilancio produttivo.

Il futuro dello stabilimento di Cassino resta dunque una delle principali sfide industriali del territorio. Per la Fim Cisl non c’è più spazio per rinvii: il momento delle decisioni è arrivato e da esse dipenderà il destino di centinaia di lavoratori e delle loro famiglie.