Cassino, la UIL FPL Frosinone denuncia: maggioranza abbandona l’aula e tace sulla mobilità degli agenti di polizia locale

Al Comune di Cassino è accaduto un fatto insolito durante la seduta Consiliare del 24 luglio 2025, quando la Maggioranza, senza spiegazione alcuna, ha abbandonato l’aula evitando di dare i dovuti chiarimenti al consigliere F.E. e di affrontare il punto 7 dell’ordine del giorno riguardante la mobilità degli agenti di polizia locale.

Il trasferimento dei vigili e la relativa regolamentazione sono state interessate da iniziative sindacali che hanno evidenziato come alcune richieste di mobilità siano state inspiegabilmente frenate dall’ente con delle motivazioni pretestuose e con l’introduzione di una regolamentazione successiva alle richieste già pervenute.

Il dubbio scaturito da questo modus operandi, avallato dal comportamento della maggioranza in consiglio, è quello di una gestione non esattamente trasparente ed imparziale dell’istituto che ha determinato l’accoglimento di alcune richieste ed il respingimento di altre che non godono delle dovute simpatie.

Di certo se la maggioranza avesse affrontato e discusso interamente l’ordine del giorno si sarebbe forse fatta chiarezza sul tema dando le richieste spiegazioni e magari chiarendo degli errori interpretativi qualora presenti. Ma, ad oggi, tutto tace dietro una condotta opaca e silenziosa che si spera finisca al più presto.

COMUNICATO STAMPA UIL FPL FROSINONE

Correlati