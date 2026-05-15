Cassino, la Regione Lazio rafforza il sostegno alle imprese: innovazione, credito e sviluppo per le PMI

Con questa iniziativa la Regione Lazio conferma in maniera concreta il proprio impegno al fianco delle imprese e dei territori produttivi. La presentazione degli strumenti di finanza agevolata a Cassino rappresenta una scelta precisa: sostenere il sistema economico regionale con misure capaci di favorire investimenti, innovazione, accesso al credito e crescita competitiva delle PMI. Come Vicepresidente della XI Commissione consiliare Sviluppo economico ritengo fondamentale continuare a mettere a disposizione strumenti rapidi, efficaci e realmente accessibili alle imprese. Le risorse attivate dalla Regione Lazio rappresentano un’opportunità strategica per accompagnare le aziende nelle sfide della transizione digitale ed energetica, sostenere l’occupazione e creare nuove prospettive di sviluppo. L’obiettivo deve essere quello di rendere il Lazio sempre più competitivo, attrattivo e capace di sostenere chi investe, produce e crea occupazione. Le istituzioni hanno il dovere di accompagnare questo percorso con strumenti concreti e politiche di sviluppo efficaci, ed è esattamente la direzione intrapresa dalla Regione Lazio.

Daniele Maura Consigliere Regionale del Lazio Vicepresidente XI Commissione regionale Sviluppo Economico