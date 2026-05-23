Cassino – La Polizia di Stato esegue un ordine per la carcerazione nei confronti di un uomo

Nella mattinata di ieri la Polizia di Stato ha eseguito un ordine per la carcerazione nei confronti di un soggetto di 28 anni residente nel cassinate.

L’arresto è stato eseguito a fronte di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali.

L’uomo, condannato per i reati di rapina in concorso, furto in concorso, resistenza a Pubblico Ufficiale e spendita e introduzione nello stato di monete falsificate, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino dove dovrà scontare una pena residua pari a 2 anni 5 mesi e 27 giorni oltre al recupero della pena pecuniaria pari a euro 554,00.