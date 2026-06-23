Cassino – La Polizia di Stato esegue un ordine per la carcerazione nei confronti di un uomo

Nella giornata del 19 giugno scorso, la Polizia di Stato ha eseguito un ordine per la carcerazione nei confronti di un 45enne cassinate.

L’arresto è stato eseguito a fronte di un decreto di sospensione cautelativa della misura alternativa dell’affidamento in prova e contestuale ordine di carcerazione emesso dall’ Ufficio di Sorveglianza di Frosinone poiché l’uomo, risulta non aver adempiuto alle prescrizioni impostegli ovvero, non abbia svolto attività di volontariato, non abbia preso contatti con la struttura individuata e non abbia mai svolto il programma per la violenza di genere.

Gli Agenti del Commissariato di P.S. di Cassino, a seguito di una attività d’indagine volta alla ricerca dell’uomo, appuravano che il soggetto si trovava a Palermo per motivi di lavoro pertanto, in collaborazione con personale della Squadra Mobile di Palermo, si dava seguito al decreto.

L’uomo, gravato da plurimi pregiudizi di polizia per i reati contro la pubblica amministrazione e per maltrattamenti in famiglia, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa Circondariale “LO RUSSO” di Palermo.