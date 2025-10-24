Cassino – La Polizia di Stato esegue un Ordine di Carcerazione nei confronti di una donna di 54 anni

Nella giornata di , giovedì 23 ottobre, personale della Polizia di Stato del Commissariato di Cassino ha dato esecuzione all’Ordine per la Carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone nei confronti di una cinquantaquattrenne residente nel capoluogo e rintracciata nella Città Martire, presso una struttura sanitaria.La stessa è stata riconosciuta colpevole, in concorso, del reato di usura con reiterazione nel tempo della stessa violazione.La donna, appartenente ad una delle maggiori famiglie Sinti della provincia, dovrà quindi scontare una pena principale di due anni e dieci mesi di reclusione, con pena pecuniaria di 10.000 euro. Foto archivio

