Cassino: la Polizia di Stato esegue 4 misure di prevenzione

La Polizia di Stato, nell’ambito dell’attività di prevenzione espletata dalla Divisione Anticrimine della Questura di Frosinone e del Commissariato di P.S. Cassino, ha dato esecuzione a 4 misure di prevenzione, sottoponendo altrettanti soggetti alla misura della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o abituale dimora.

Le misure di prevenzione erano state richieste dal Questore di Frosinone al Tribunale di Roma -Sezione Misure di Prevenzione, all’esito di un’articolata attività istruttoria volta a delineare il profilo di pericolosità sociale dei destinatari.Secondo quanto ricostruito, tali soggetti di etnia Sinti avevano creato un vero e proprio sodalizio criminale dedito alla commissione di reati predatori, in particolare furti consumati all’interno di esercizi commerciali di grande afflusso, dislocate nel comune di Cassino e di aree limitrofe.

L’attività svolta conferma l’attenzione costante della Polizia di Stato all’attività di prevenzione al contrasto dei fenomeni criminali.