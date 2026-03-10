Cassino: la Polizia di Stato denuncia una coppia di giovani

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato, dopo un’attività di indagine ha denunciato una coppia di fidanzati residenti nel cassinate.

In particolare, gli agenti del Commissariato di P.S. di Cassino, a seguito di un intervento effettuato nel mese di gennaio per un sinistro stradale, hanno esperito delle attività di indagine che hanno portato a due denunce a carico del conducente del veicolo coinvolto e a carico della sua fidanzata.

Il conducente del veicolo infatti, sottoposto dai sanitari ad accertamenti volti ad individuare lo stato di ebbrezza alcoolica, risultava essere positivo, pertanto veniva denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Inoltre il soggetto veniva altresì denunciato per guida senza patente.

La donna veniva invece denunciata per false attestazioni a p.u. e favoreggiamento poiché, successivamente, riferiva di essere lei alla guida del veicolo la sera del sinistro stradale, con l’intento di evitare la responsabilità del fidanzato