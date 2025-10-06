Cassino: la Polizia di Stato arresta presunto pusher

Nel pomeriggio del 20 u.s., la Polizia di Stato di Cassino ha tratto in arresto un giovane, quale presunto autore del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, gli agenti del locale Commissariato, impegnati nell’ordinario controllo del territorio, procedevano all’identificazione di un ragazzo a bordo di un monopattino, successivamente trovato in possesso di un panetto di sostanza stupefacente, di tipo hashish, dal peso di gr. 104.10, e della somma di denaro pari a euro 1.125, 00. La sostanza, pertanto, unitamente alla somma di denaro, veniva sottoposta a sequestro ed il soggetto tratto in arresto e successivamente posto ai domiciliari presso la propria abitazione, sita nella Città Martire, a disposizione dell’A.G. . Il Gip accolto le richieste della Procura di convalida dell’arresto e di applicazione della misura cautelare.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante le quali, come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali, l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p.

