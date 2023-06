Cassino, la Nazionale Italiana e la Nazionale canadese di pallacanestro in carrozzina in visita al Cimitero di guerra del Commonwealth

Si è svolta in occasione del ritiro pre-mondiale la visita al Cimitero di guerra del Commonwealth di Cassino. La Nazionale Italiana e la Nazionale canadese di pallacanestro in carrozzina hanno reso omaggio ai soldati canadesi caduti durante la seconda guerra mondiale. Erano presenti il sindaco di Cassino Enzo Salera, l’assessore Maria Concetta Tamburrini e il delegato Fipic Lazio Piergiorgio Fascina. Gli atleti e le autorità hanno deposto dei fiori in ricordo dei caduti della seconda guerra mondiale. Successivamente le nazionali sono partite per Dubai laddove dal 9 giugno si disputerà la quattordicesima edizione dei mondiali di pallacanestro in carrozzina.

“Un momento toccante vedere gli atleti canadesi e i nostri azzurri uniti nel ricordare i caduti della seconda guerra mondiale – ha affermato Piergiorgio Fascina, delegato regionale Fipic – In questi giorni la Città Martire ha confermato la sua dimensione internazionale e ha lanciato un messaggio di pace al mondo affinché tutti i conflitti possano cessare. In bocca al lupo a entrambe le nazionali in vista dell’inizio dei campionati di Dubai 2023”.

