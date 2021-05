Cassino, l’A.M.I organizza il convegno “Assegno di mantenimento nella separazione tra coniugi, e Assegno divorzile. Profili Giuridici e sostanziali”

Un convegno di prestigio che l’A.M.I ha voluto organizzare anche al teatro Manzoni che torna ad essere operativo e ospiterà, seppur a presenza ridotta, parte degli ospiti che venerdì 7 maggio 2021 presenzieranno al convegno annuale della Sezione Territoriale per il Foro di Cassino dell’Associazione Matrimonialisti Italiani a Tutela delle Persone dei Minorenni e della Famiglia. L’evento Si svolgerà soprattutto in modalità webinar, ma la moderatrice, l’avvocato Roberta Nacci ed alcuni relatori, tra i quali il responsabile della Sezione A.M.I. di Cassino, l’avvocato Clino Pompei, saranno in collegamento dalla Sala Polivalente del bellissimo e tirato a lucido teatro Manzoni di Cassino. Il convegno annuale avrà come tema “Assegno di mantenimento nella separazione tra coniugi, e Assegno divorzile. Profili Giuridici e sostanziali” e sarà accreditato dall’Ordine degli avvocati di Cassino e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cassino per la formazione professionale. Saranno presenti tra i relatori, eccellenze assolute, quali l’avvocato Gian Ettore Gassani Presidente Nazionale A.M.I., il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Frosinone, il dottor Francesco Mancini oltre ad altri eminenti esponenti della Magistratura e dell’Avvocatura. Ma anche Economisti, Notai, Psicologi. Impreziosiranno il convegno due popolarissime giornaliste Rai: Adriana Pannitteri e Marzia Roncacci. Il convegno ha come fine ultimo la divulgazione di importati novità giuridiche inerenti le separazioni e tutte le conseguenze a volte gravi che esse comportano.

