Cassino, infermiera aggredita al Pronto Soccorso: uomo arrestato dai Carabinieri

Momenti di tensione al ‘Santa Scolastica’. La donna ha riportato ferite lievi, ma l’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza negli ospedali.

Notte di paura al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove un’infermiera è stata aggredita da un uomo in evidente stato di agitazione. L’episodio si è verificato nelle scorse ore, mentre il personale sanitario era impegnato nella gestione di numerose emergenze.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe dapprima inveito contro i sanitari, per poi colpire l’infermiera che tentava di riportarlo alla calma. La donna ha riportato ferite non gravi, ma è stata comunque sottoposta a controlli medici.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno immediatamente fermato l’aggressore. L’uomo è stato arrestato con le accuse di violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra pazienti e operatori, riportando al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nei reparti di emergenza, dove medici e infermieri si trovano sempre più spesso a dover fronteggiare situazioni di tensione e aggressioni.

Foto archivio