Cassino, incidente stradale nella notte di Natale: ancora un caso di guida in stato di ebbrezza

Nei giorni scorsi, al termine degli accertamenti, i Carabinieri della Stazione di Cassino hanno deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica un uomo di 43 anni, incensurato e residente in città, a seguito di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata del 24 dicembre u.s., lungo la via Polledrera. L’uomo, alla guida della propria autovettura, ha perso il controllo del mezzo, uscendo fuori strada e ribaltandosi nel canale di scolo che costeggia la carreggiata.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno soccorso il conducente e lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Cassino. Fortunatamente, le sue condizioni generali sono apparse subito buone e nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli o persone.

Gli accertamenti successivi hanno però fatto emergere un dato preoccupante: il tasso alcolemico dell’uomo era pari a 1,96 g/l, ben oltre i limiti consentiti dalla legge e, per questo motivo, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per “guida in stato di ebbrezza”. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, mentre i Carabinieri hanno effettuato i rilievi.

L’episodio riaccende i riflettori su un problema purtroppo ancora molto diffuso, soprattutto durante le festività: guidare dopo aver bevuto alcol è estremamente pericoloso. Basta un attimo di distrazione per trasformare una serata di festa in una tragedia.

L’invito delle Forze dell’Ordine è chiaro: se si beve, non si guida. Un gesto di responsabilità che può salvare vite.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, durante le quali – come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali – l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p..

