Cassino – Incidente mortale, perde la vita un 22enne Aldo Lauro

Incidente mortale è avvenuto ieri pomeriggio nel casertano, che ha stroncato la vita a un 22enne Aldo Lauro figlio del dottor Carmine ginecologo molto noto nella città martire. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio, il giovane è stato coinvolto insieme ad un amico, lungo l’asse mediano nel territorio di Villa Literno in provincia di Caserta. I due ragazzi a bordo di una motocicletta per causa in fase di accertamento hanno perso il controllo delle due ruote impattando violentemente contro il guard rail che ha provocato la morte di Aldo e il ferimento dell’amico. La morte del 22enne ha lasciato tutti sotto shock in città dove era molto conosciuto.

FOTO ARCHIVIO

