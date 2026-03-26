Cassino, inaugurato il nuovo Anno Accademico dell’Università: “Qui si formano le energie del futuro”

Si è aperto ufficialmente il nuovo anno accademico dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, un appuntamento che segna simbolicamente l’inizio di un percorso di formazione e crescita per centinaia di studenti provenienti non solo dal territorio ma da tutta Italia. Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte numerose autorità civili, religiose e accademiche, insieme ai rappresentanti di diversi atenei italiani. A fare gli onori di casa il Magnifico Rettore dell’UNICAS, Marco Dell’Isola, che ha accolto studenti, docenti e ospiti sottolineando il ruolo centrale dell’università nella costruzione del futuro. Presente anche l’Assessore regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli, che ha voluto rivolgere un messaggio di incoraggiamento agli studenti.«Inizia un nuovo anno per i nostri ragazzi dell’UNICAS – ha dichiarato – un percorso che servirà a formare le risorse del futuro del nostro territorio, della Regione Lazio ma anche dell’Italia e del mondo intero». L’Università di Cassino continua infatti a rappresentare uno dei poli accademici più importanti del centro Italia, punto di riferimento per la formazione e per lo sviluppo culturale ed economico dell’intero territorio.

Nel corso della cerimonia è stato rivolto un sentito ringraziamento al rettore Dell’Isola, ai rappresentanti degli altri atenei nazionali e a tutte le autorità intervenute, con un augurio speciale agli studenti che iniziano o proseguono il loro percorso universitario. Un nuovo anno accademico, dunque, che si apre con l’obiettivo di rafforzare il legame tra università, territorio e mondo del lavoro, preparando le nuove generazioni alle sfide del futuro.